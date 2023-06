Cristiano Ronaldo: "Campionato arabo bello, guardate che acquisti"

risposta a ceferin

Cristiano Ronaldo risponde ad Aleksander Ceferin che aveva detto: "L'Arabia Saudita sta sbagliando tutto, fa lo stesso errore della Cina"

Cristiano Ronaldo alza la voce dal ritiro del Portogallo e risponde ad Aleksander Ceferin in merito al campionato di calcio dell'Arabia Saudita. Il presidente della Uefa si era detto contrario alla strategia adottata per attrarre giocatori "che per gran parte hanno quasi terminato la loro carriera, spendendo tantissimo". Ma l'ex attaccante della Juventus ribatte: "Il campionato saudita è bello, magari c'è chi non guarda le partite eppure giudica. Ora anche i trasferimenti parlano da soli. Ma va bene così...".

La sfida contro l'Islanda, valida per le qualificazioni a Euro 2024, è l'occasione per arrivare a 200 partite con il Portogallo: "Da quando sono in Arabia ho già giocato tre match con la maglia della nazionale, quindi essermi trasferito in quel campionato non incide in alcun modo sulle mie convocazioni col Portogallo".

Chissà se Ceferin, che aveva aggiunto come la strategia dell'Arabia "non favorisce lo sviluppo del calcio, stanno facendo lo stesso errore commesso negli anni scorsi dalla Cina. Dovrebbero spendere quei soldi per investire nelle accademie e far crescere i loro giovani", risponderà a CR7...

