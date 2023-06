Benzema saluta il Real: "Avrei voluto chiudere qui, grazie Ancelotti"

© Getty Images

"Fa davvero male, è un giorno triste. Volevo chiudere la carriera al Real Madrid ma a volte la vita ti regala altre opportunità". Karim Benzema saluta i Blancos dopo 14 anni e 25 trofei conquistati, in una conferenza stampa al fianco del presidente Florentino Perez. "Non dimenticherò mai il Real, il miglior club della storia e quello in cui ho realizzato il mio sogno da bambino. Ma era arrivato il momento di lasciare", ha aggiunto l'attaccante francese, che poi ha ringraziato i compagni, lo stesso presidente e il tecnico Ancelotti: "Con te ho imparato tanto".