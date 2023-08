Aereo privato, benefit e ricchi bonus: i dettagli del contratto di Neymar con l'Al Hilal

TUTTI I DETTAGLI

Il club saudita ha fatto di tutto per convincere il brasiliano a trasferirsi in Arabia, nell’accordo anche… i post social

Documenti ok e visite mediche superate, nei prossimi giorni Neymar lascerà il Psg, che dalla sua cessione incasserà circa 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus (trasferimento record per il campionato saudita, ndr), e volerà in Arabia Saudita per firmare un contratto biennale con l'Al Hilal. Il club saudita guidato in panchina dal portoghese Jorge Jesus, che durante questa sessione di calciomercato ha già acquistato Koulibaly e Milinkovic-Savic, farà del brasiliano classe 1992 il nuovo "Paperone" del Golfo Persico: per lui si parla di uno stipendio tra i 300 e i 400 milioni di euro in due stagioni e nel suo contratto, rivela il francese Footmercato, verranno inseriti anche una serie di lussuosi benefit.

Al pari di Cristiano Ronaldo, Neymar potrà convivere con la sua compagna Bruna Biancardi anche se non sono sposati (cosa che in Arabia è proibita, ma non per tutti...) e inoltre vivrà in una lussuosa mega villa con tanto di personale e avrà a completa disposizione un aereo privato.

Ma non è finita qui. Nel contratto dell'ex Barcellona col suo nuovo club è previsto anche un bonus da 80mila euro per ogni partita vinta e soprattutto un 'premio' da mezzo milione ogni volta che Neymar farà sui suoi propri social una storia o post in cui promuoverà l'Arabia Saudita.

Forse Neymar dopo il Psg sognava un ritorno in blaugrana, ma un'offerta così non si può davvero rifiutare.