Neymar va all'Al Hilal: dal Brasile confermano, biennale e visite fatte

IL COLPO GROSSO

Il fuoriclasse brasiliano pronto a firmare un contratto biennale con il club saudita

Neymar sarà un nuovo giocatore dell'Al Hilal e una stella della Saudi Premier League. L'attaccante brasiliano, secondo quanto confermato dai media sudamericani, ha effettuato a Parigi le visite mediche di rito per poi firmare un faraonico contratto biennale con la sua nuova squadra. In attesa che l'accordo possa essere ufficializzato e reso noto, le prime cifre parlano di 160 milioni di euro circa per Neymar nelle due stagioni in Arabia Saudita come ingaggio, ma l'introito del brasiliano raddoppierebbe tra bonus e impegni commerciali.

Cassa anche per il Paris Saint-Germain perché, a differenza di quanto fatto per altri grandi campioni come Benzema, l'Al Hilal spenderà 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore, stabilendo il record per la cifra più alta mai pagata per un trasferimento calcistico in Arabia Saudita.