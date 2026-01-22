Cairo: "Ci tengo a rinforzare il Torino, regalo a me e a tifosi"

22 Gen 2026 - 20:05

"I tifosi del Torino mi chiedono un regalo a gennaio? Lo faccio a loro ma lo faccio anche a me perché migliorare il Toro è una cosa che io ci tengo a fare. Gennaio non è un mercato facilissimo ma stiamo lavorando giorno e notte con Petrachi, abbiamo l'obiettivo di fare ancora qualcosa di buono". Lo dice il presidente Urbano Cairo, a margine della presentazione della Wizz Air Milano Marathon a una decina di giorni dalla chiusura del calciomercato. "Adesso è arrivato dal Benfica Obrador - ricorda Cairo -, un quinto di sinistra di qualità che viene dalla cantera del Madrid. Abbiamo preso Rivas, un 2008 colombiano che rafforzerà la Primavera ma che ha potenzialità, ha fatto il Mondiale nel 2017 mettendosi molto in evidenza". Cairo chiede alla squadra di Baroni più "continuità" nei risultati, il Torino è quattordicesimo con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione: "E' l'obiettivo, lo dicevamo con il mister ieri sera. Abbiamo fatto buone partite a altre meno buone, abbiamo fatto otto clean sheet, ma siamo la peggiore difesa del campionato assieme al Verona".

