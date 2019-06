Tra l'Inter e Barella si inserisce il Milan

11/06/2019

Sembrava solo questione di ore o giorni per il passaggio di Nicolò Barella dal Cagliari all'Inter e invece qualcosa pare esserci inceppato nella trattativa. Al momento, infatti, manca l'accordo tra le due società: i sardi chiedono 50 milioni di euro tra contanti e contropartite tecniche (si parla di Bastoni ed Esposito), mentre i nerazzurri valutano il cartellino del giovane centrocampista azzurro non più di 35. Una distanza in mezzo alla quale, un po' a sorpresa, sta tentando di inserirsi il Milan.