Barella, il presidente del Cagliari: "Il Napoli ce lo ha chiesto a gennaio. Inter? Chiacchiere"

23/03/2019

"Io come Riva al Cagliari? Lui è un esempio ma non so il mio futuro", ha detto qualche giorno fa dal ritiro della Nazionale Nicolò Barella, un nome che di sicuro infiammerà il mercato estivo. Ma per il centrocampista rossoblù c'è chi si era già fatto avanti a gennaio. "L'interesse del Napoli a gennaio era concreto, non posso negare che De Laurentis lo abbia chiesto", ha ammesso il presidente dei sardi Tommaso Giulini al 'Corriere dello Sport'.