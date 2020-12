Cagliari: ufficiale il ritorno di Nainggolan

DALL'INTER IN PRESTITO

Ora è ufficiale: Radja Nainggolan è di nuovo un giocatore del Cagliari. Lo ha annunciato lo stesso club sardo con un comunicato. Il centrocampista belga arriva dall'Inter con la formula del prestito fino al termine della stagione. "Il Ninja è tornato, pronto a indossare ancora la sua 4, a dar battaglia in mezzo al campo, a scrivere nuove pagine nel Cagliari. Ritorno al futuro, “Back to the future”. Per Di Francesco un rinforzo provvidenziale dopo il grave infortunio di Rog, operato ieri per la lesione al crociato. Nainggolan potrebbe essere convocato già per la partita della Befana con il Benevento.

"Come una lunga storia d’amore, tinta di rosso e di blu: il Cagliari e Nainggolan ancora una volta insieme. Perché il ragazzino diventato uomo e calciatore nell’Isola, partito per spiccare il volo ed ergersi sino a campione di livello assoluto, ha sempre portato con sé la bandiera della Sardegna, i Quattro Mori tatuati nel cuore si legge nella nota del club rossoblù - Nell’agosto 2019 eccolo di nuovo a Cagliari, per trascinare la squadra e tutta la sua gente. Tecnica, classe, leadership, un impressionate strapotere fisico: tre assist e un gol (e che gol) in Cagliari-Fiorentina; progressione e tiro imprendibile all’angolino contro il Torino; la rete capolavoro segnata alla Spal, tra le più belle della scorsa stagione di A. Sono giusto tre istantanee del suo anno in rossoblù.



"Il Cagliari e Nainggolan, un legame fortissimo. Così forte che quando in un caldo pomeriggio di fine estate il belga, sardo di adozione, svuotava il suo armadietto ad Asseminello, tutti speravano si sarebbe trattato solo di un arrivederci: “Ci vediamo presto, Ninja”. Ora un nuovo capitolo.