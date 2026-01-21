Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cagliari, Sulemana torna in rossoblù: è ufficiale

21 Gen 2026 - 18:55

Il Cagliari "è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana che si trasferisce dall’Atalanta BC con la formula del prestito – sino al termine della stagione sportiva 2025/26 – con diritto di riscatto.

Classe 2003, il giovane centrocampista ghanese ha fatto il suo esordio tra i professionisti in A con l’Hellas Verona a soli 19 anni. Dopo aver totalizzato con la maglia degli scaligeri 17 gare, nell’estate 2023 viene acquistato dal Cagliari. Nell’Isola prosegue il suo percorso di crescita: fa il suo debutto in rossoblù nella gara di Coppa Italia del 12 agosto contro il Palermo, vinta per 2-1; è titolare anche pochi giorni dopo nella prima partita di campionato in trasferta contro il Torino. In tutto collezionerà 24 presenze con due reti, dando il suo sostanziale contributo alla conquista dell’obiettivo salvezza.

Nel luglio 2024 si trasferisce all’Atalanta con cui gioca 10 gare e segna 2 gol nelle vittorie contro Roma e Genoa. La scorsa estate passa in prestito tra le fila del Bologna, dove ha giocato questa prima parte di stagione.

Centrocampista duttile – può essere schierato sia da mediano che come mezz’ala – porta in dote forza fisica, corsa, dinamicità. Buon tiro dalla distanza, particolarmente prezioso in fase di interdizione con la sua innata capacità di recuperare palla e far ripartire subito l’azione.

Bentornato, Sule!". 

Ultimi video

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

01:38
Calciomercato live

Calciomercato live

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Calciomercato live

Calciomercato live

CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:31
Bove torna a giocare: ufficiale il trasferimento al Watford
19:10
Altro ritorno al Cagliari: ufficiale l'acquisto di Dossena, arriva dal Como
18:55
Cagliari, Sulemana torna in rossoblù: è ufficiale
16:01
Fiorentina, è fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04
14:25
Fiorentina, ufficiale Fabbian: dettagli e numero di maglia