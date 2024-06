Cagliari, suggestione Calzona per il post Ranieri: ostacolo Europeo. Contatti con Nicola

I NOMI

Il presidente Giulini sfoglia la margherita per il nuovo tecnico: l'ultima idea è il ct della Slovacchia reduce da mesi negativi al Napoli

Continua il ballo delle panchine e anche il Cagliari è alla ricerca del suo nuovo allenatore per sostituire Claudio Ranieri. Molti i nomi che orbitano intorno alla panchina rossoblù: i vertici del club apprezzano Francesco Calzona, in procinto di disputare il prossimo Europeo alla guida della Slovacchia. Il presidente del Cagliari conosce in maniera approfondita il 55enne allenatore ex Napoli perché ha già lavorato a Cagliari in passato ma non come allenatore bensì come vice sia di Roberto Donadoni sia di Eusebio Di Francesco. La nazionale però potrebbe rappresentare l’ostacolo più grande in questo possibile matrimonio.

Vedi anche Udinese Cannavaro, addio amaro all'Udinese: "C'è dispiacere, volevo continuare"

Il tecnico italiano, infatti, preferirebbe parlare di una futura panchina soltanto al termine degli Europei con la sua Slovacchia: da capire se la società sia disposta ad aspettare fino alla conclusione della manifestazione per avere delle certezze e programmare il mercato. Di certo non mancano le alternative: tra i nomi più apprezzati c’è quello di Davide Nicola, la cui permanenza all'Empoli non è ancora certa nonostante il rinnovo automatico scattato dopo la salvezza acquisita all'ultima giornata. I toscani gli hanno offerto un ulteriore prolungamento fino al 2026, ma l'ex Salernitana non è ancora convinto. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti diretti tra Giulini e lo stesso Nicola.

Più dietro nel listone dei sardi c'è Aurelio Andreazzoli, profilo esperto e abile mediatore all’interno dello spogliatoio oltre a Vincenzo Vivarini, che dopo aver dominato in Serie C due anni fa, ha quasi sfiorato in questa stagione la Serie A con il Catanzaro. Sul tecnico dalle origini abruzzesi c'è da registrare anche l'interesse dell'Udinese. Da non scartare infine le ipotesi Paulo Sousa e Andrea Sottil, quest'ultimo sondato dal Verona prima della firma di Paolo Zanetti.