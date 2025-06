L'avventura di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Dopo un solo anno di permanenza in terra sarda, il tecnico potrebbe già lasciare il club. Nella giornata di oggi, infatti, è in programma un incontro con il presidente rossoblu Tommaso Giulini ma i segnali che filtrano non sono orientati verso la permanenza di Nicola. Solamente dopo il summit si capirà la situazione effettiva, sia dal lato Nicola che dal lato societario.