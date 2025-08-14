Logo SportMediaset
Mercato

Gigi De Canio riparte dall'Invicta Matera in Promozione

14 Ago 2025 - 17:46

Gigi De Canio, ex allenatore di Napoli, Genoa e Udinese, ha accettato la proposta dell'Invicta Matera, squadra del campionato di Promozione lucana per rilanciare il calcio nella città dei Sassi, dopo la recente esclusione del Matera Calcio dal campionato di Serie D. Ricoprirà il ruolo di responsabile dell'area tecnica e quello di 'consulente esperto'. La società dei fratelli Taratufolo, che vanta una esperienza trentennale nei campionati giovanili lucani, ha convinto De Canio con un progetto lungimirante e ambizioso. Giocherà le sue partite interne nel principale stadio cittadino, il XXI Settembre 'Franco Salerno'. In carriera De Canio, nato a Matera nel 1957, si è seduto in panchina 669 volte, delle quali 127 in Serie A con Lecce, Udinese e Genoa. Per lui esperienze anche a Catania, Reggio Calabria, Siena, e una in Inghilterra, nel 2007/08 sulla panchina del Qpr. Ha chiuso la carriera in Italia con la Ternana a cavallo tra il 2018 e il 2019. "L'Invicta Matera - sono state le prime parole rilasciate al sito della società biancazzurra - è una società seria, composta da persone competenti ed anche l'ingresso in società di gente come Motta e Dell'Acqua può garantire un futuro per i nostri giovani. Bisogna cambiare la mentalità sportiva della città, oltre i valori tecnici, bisognerebbe soprattutto avvicinare altri imprenditori al mondo sportivo". 

