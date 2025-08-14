Logo SportMediaset
Mercato

Lecce, Di Francesco bacchetta Krstovic: "Pretendo massimo impego"

14 Ago 2025 - 17:59
© IPA

© IPA

Nella sua nuova avventura a Lecce, Eusebio di Francesco dovrà affrontare subito una grana: la situazione legata a Nicola Krstovic. L'attaccante montenegrino ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria ma, la momento, non c'è ancora nessuna squadra che offra quanto chiedono i salentini. Per questo il tecnico ex Venezia ha voluto bacchettare l'attaccante in conferenza stampa: “La situazione è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa giocare titolare. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall’inizio in questa partita e in campionato”.

“Si sapeva dall’inizio questa situazione, sto cercando di lavorare per fargli capire quanto è importante essere presente e lavorare al meglio. Si possono avere alti e bassi ma deve pensare a dare il massimo per questa maglia. Noi rappresentiamo una squadra, un popolo che va rispettato. Fino a quando siamo qua pretendo da tutti il massimo impegno e la massima serietà”.

18:36
Erik Lamela si ritira: addio al calcio giocato
18:09
Troilo arriva in Serie A ma non al Pisa: vicina l'intesa col Parma
17:59
Lecce, Di Francesco bacchetta Krstovic: "Pretendo massimo impego"
17:46
Gigi De Canio riparte dall'Invicta Matera in Promozione
17:31
Ko in Supercoppa, il Tottenham si consola con Eze del Crystal Palace