Lecce, Di Francesco bacchetta Krstovic: "Pretendo massimo impego"

© IPA
Nella sua nuova avventura a Lecce, Eusebio di Francesco dovrà affrontare subito una grana: la situazione legata a Nicola Krstovic. L'attaccante montenegrino ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria ma, la momento, non c'è ancora nessuna squadra che offra quanto chiedono i salentini. Per questo il tecnico ex Venezia ha voluto bacchettare l'attaccante in conferenza stampa: “La situazione è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa giocare titolare. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall’inizio in questa partita e in campionato”.
“Si sapeva dall’inizio questa situazione, sto cercando di lavorare per fargli capire quanto è importante essere presente e lavorare al meglio. Si possono avere alti e bassi ma deve pensare a dare il massimo per questa maglia. Noi rappresentiamo una squadra, un popolo che va rispettato. Fino a quando siamo qua pretendo da tutti il massimo impegno e la massima serietà”.
Commenti (0)