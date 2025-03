Cagliari, Mina: "Qui grazie a Ranieri"

"Il momento che mi è rimasto più impresso di Cagliari è quello relativo a quando sono arrivato, il primo giorno. Sono salito all'ultimo piano dell'albergo, mi sono affacciato e si percepiva una tranquillità, una pace. Ci tengo a ringraziare il mister Claudio Ranieri, che mi ha aiutato a venire qui, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Yerry, vieni qui'. Quando sono arrivato arrivato in squadra mi ha detto: 'Vorrei che mi aiutassi'. E tutto ciò che ho fatto è stato imparare da lui costantemente". Così Yerry Mina in un video realizzato da Lega Serie A in collaborazione con il Cagliari intitolato "Champions of made in Italy".