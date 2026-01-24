Cagliari, è fatta per l'attaccante uruguaiano Albarracin

Una punta per il Cagliari. Ancora si attende l'ufficialità, ma è praticamente fatta. Acquisto a titolo definitivo dal Boston River, campionato uruguaiano, del 2005 Agustin Albarracin. È un'operazione da 2 milioni di euro. In caso di futura rivendita sopra questa cifra il Boston River avrà il 30%. Giocatore in arrivo a Cagliari: visite mediche probabilmente lunedì. Squadra intanto a Firenze. Nel pre-gara il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l'amministratore delegato, Stefano Melis, consegneranno in tribuna al direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, un omaggio floreale nel ricordo del presidente Rocco Commisso. I nastri rossoblù e viola insieme a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le due società.