Cagliari e Napoli hanno trovato un accordo per il riscatto di Elia Caprile. Il portiere rimarrà così in Sardegna per una cifra che si aggira attorno agli 8,5 milioni di euro, tuttavia non è escluso che possa comunque lasciare l'Isola nei prossimi mesi come riportato da Tuttomercatoweb.com.