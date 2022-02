Buffon non smette più, rinnovo col Parma: giocherà fino a 46 anni

UFFICIALE

Il portiere: "È una bella giornata"

Gigi Buffon non vuole smettere di giocare e ha rinnovato con il Parma fino al 2024. Il portiere, quindi, giocherà almeno fino all'età di 46 anni. L'annuncio è arrivato per voce del presidente americano dei gialloblù Kyle Krause in conferenza stampa con il numero 1: "Ha prolungato il suo contratto che era in scadenza nel 2023". Felice Buffon: "È una bella giornata. È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città".

Obiettivi importanti per il futuro: "Se non credessi in quello che stiamo facendo non avrei accettato il rinnovo. Questa per me è una sfida ancora molto entusiasmante. Sento di poter dare una grande mano. Non c'è niente di meglio che poter dare qui a Parma. Il presidente Krause ha grande entusiasmo e ha ben chiaro dove vuole arrivare, anche se in questa prima fase ci sono stati colpi di assestamento. Sarebbe stato un peccato tirarmi indietro".