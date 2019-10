Brescia, Corini in bilico: contattato Prandelli

MERCATO

La rimonta subita contro il Genoa che ha portato alla quinta sconfitta in Serie A potrebbe costare caro a Eugenio Corini. Nonostante una partita da giocare contro l'Inter tra poco più di 24 ore (tanto che il tecnico lombardo ha già parlato nella conferenza stampa della vigilia), Massimo Cellino sta pensando di esonerarlo per affidare la panchina del Brescia a Cesare Prandelli. Genoa-Brescia 3-1: highlights

La decisione avrebbe del clamoroso - soprattutto se arrivasse prima del match contro i nerazzurri - ma il presidente del Brescia avrebbe incontrato in queste ore Prandelli, facendo seguito ai primi contatti qualche settimana fa. Il tecnico di Orzinuovi è fermo dall'esperienza al Genoa della scorsa stagione ma sarebbe una scelta da leggere anche in chiave Balotelli: l'attaccante stima Prandelli sin dai tempi dell'avventura in Nazionale tra il 2010 e il 2014.