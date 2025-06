Brentford, dal Liverpool arriva Caoimhin Kelleher

Il Brentford mette a segno un colpo importante per la prossima stagione. Dal Liverpool è arrivato ufficialmente Caoimhin Kelleher che ha firmato un quinquennale con opzione per proseguire ancora dodici mesi ulteriori. "Il Brentford ingaggia il portiere Caoimhín Kelleher dal Liverpool con un contratto a titolo definitivo; il nazionale irlandese firma un contratto quinquennale con l'opzione del club per un ulteriore anno. Kelleher, due volte vincitore della Premier League, lascia la squadra di Arne Slot dopo aver collezionato 67 presenze in tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata in 24 occasioni".