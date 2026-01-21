Bove torna a giocare: ufficiale il trasferimento al Watford

Edoardo Bove torna in campo. A pochi giorni di distanza dalla rescissione del contratto con la Roma, l'ex centrocampista della Fiorentina è pronto a tornare a giocare e lo farà in Inghilterra. È stato ufficializzato il suo passaggio al Watford, club che milita in Championship.
Il comunicato - Il Watford "è lieto di aver completato l'ingaggio di Edoardo Bove. Il ventitreenne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il Vicarage Road dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con l'AS Roma.
"Siamo felici che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva", ha affermato Valon Behrami, assistente del direttore sportivo. "Questa è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell'ambizione del proprietario. "Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l'obiettivo del proprietario, che è quello di lottare per il ritorno in Premier League".
Bove ha aggiunto: "Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Fin dal primo giorno, mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo della mia carriera. "Non vedevo l'ora di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. "Non vedo l'ora di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra e di giocare, e non vedo l'ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me"'.