Mercato

Bove a un passo da Watford, si attende solo ufficialità

20 Gen 2026 - 20:26

Ad un passo il passaggio di Edoardo Bove al Watford. Secondo quanto apprende LaPresse c'è solo da formalizzare il trasferimento dell'ex centrocampista di Roma e Fiorentina al club inglese di Championship. Il 1º dicembre, durante la partita casalinga contro l'Inter, Bove rimase vittima di un arresto cardiaco al 14º minuto di gioco. Ricoverato in terapia intensiva venne dimesso due settimane dopo dall'ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. La presenza del dispositivo che rileva le alterazioni del ritmo cardiaco impedisce a Bove di giocare in Italia, dato che la normativa italiana è restrittiva. Ma la situazione all'estero è differente e nel Regno Unito è in vigore un approccio più flessibile basato sulla valutazione del rischio individuale anziché su un divieto automatico. Pertanto, grazie a questa regolamentazione, Bove può giocare in Inghilterra dove il giocatore è pronto a regalarsi una seconda vita agonistica. Il primo passo fondamentale è stato la rescissione tre giorni fa del contratto con la Roma, operazione necessaria per assicurarsi la possibilità di proseguire la sua carriera calcistica.

