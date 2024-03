Bologna, l'agente di Ferguson: "Pronto per grandi palcoscenici"

BOLOGNA

Bill McMurdo sul futuro del capitano rossoblù: "Per ora nessun contatto diretto con le big, ma ognuna di loro può essere una possibilità"

© Getty Images Lewis Ferguson potrebbe essere uno dei nomi più caldi dell'estate sul mercato della Serie A e a confermarlo è stato direttamente il suo agente, Bill McMurdo: "Non ci sono ancora stati contatti con il Napoli, ma lui è pronto per giocare la Champions League - ha detto a CalcioNapoli24 parlando di un possibile futuro in azzurro -. È stato accostato anche a Milan, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. A oggi però ha un contratto con il Bologna (in scadenza nel 2027, ndr) e intende rispettarlo".

McMurdo si è poi soffermato sul rapporto tra il capitano rossoblù e l'Italia, raccontando come la Serie A fosse sempre stato un suo grande sogno: "Conosco benissimo Lewis e la sua famiglia, sono stato agente anche di suo padre e di suo zio (Derek e Barry Ferguson, ndr). Ama tantissimo la cultura italiana, si sta godendo il momento e si trova benissimo a Bologna, con i tifosi e con la squadra, che sta vivendo questo momento stellare. È assolutamente pronto per palcoscenici importanti, è quello che vuole fare. Fu scartato a 14 anni dai Rangers Glasgow (quando il club fallì nel 2013, ndr) e venne da me a dirmi che questa cosa non l'aveva toccato per nulla e che in futuro avrebbe giocato in Serie A. Già a 14 anni aveva come sogno quello di giocare in Italia".

