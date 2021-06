Bologna, Sabatini: "Arnautovic un rissaiolo, per questo lo prendiamo"

LA CONFERMA

Il direttore dell'area tecnica rossoblù: "A questa squadra manca sfacciataggine..."

"Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono". Il direttore dell'area tecnica del Bologna Walter Sabatini conferma al Messaggero l'imminente arrivo in rossoblù dell'attaccante dell'Austria, reduce dall'eliminazione a Euro 2020 per mano degli azzurri di Mancini. "L'Italia potrebbe essere il mio futuro, sì...", ha detto dal canto suo il giocatore. Getty Images

I prossimi giorni saranno decisivi per la trattativa, tanto che Arnautovic potrebbe presentarsi nel ritiro del Bologna a Pinzolo, previsto dopo una settimana dal ritrovo a Casteldebole di martedì pomeriggio, che sancirà la ripresa ufficiale della preparazione in vista della prossima stagione. Il fratello-agente dell'austriaco ha trovato un'intesa di massima con lo Shanghai SIPG, suo attuale club, per la buonuscita. Per Arnautovic si tratterebbe di un ritorno nel campionato italiano dopo la sua esperienza all'Inter, con cui ha vinto il Triplete nel 2010.