Bologna, parla l'agente di Ilic: "In estate tornerà un giocatore diverso"

Mihajlo Ilic è attualmente in prestito al Partizan Belgrado, però il Bologna lo ritroverà con ogni probabilità in estate. A esserne convinto è l'agente del giocatore Vlado Borozan che in un'intervista a Tuttomercato.com ha spiegato le prospettive sul futuro: ""Al Partizan è titolarissimo. La scelta di mandarlo a giocare era corretta, lui è maturato tantissimo. Sinceramente ci aspettiamo che al rientro al Bologna quest'estate sia un giocatore diverso, sicuramente più pronto. Se lo sarà abbastanza non spetta a me deciderlo, ma è stato prestato per farlo crescere, soprattutto dal punto di vista fisico. Sartori e Di Vaio ci hanno visto giusto, avranno un 21enne che sarà pronto. Certamente è stato un investimento giusto del Bologna e sono sicuro che in un modo o nell'altro gli tornerà indietro".