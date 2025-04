Bologna, Fenucci blinda Sartori: "Milan? Non si muove da qui"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport delle voci riguardanti Giovanni Sartori e il Milan spegnendole sul nascere: "Le voci su Sartori? Conosco Giovanni da decenni: posso solo dire che la sua serietà, al di là dei contratti, è fuori discussione. Ad Italiano e il suo staff poi, abbiamo già manifestato la volontà di proseguire il rapporto: per i risultati, ma anche per il modo in cui è entrato nella testa dei giocatori. Credo che in generale non ci saranno problemi per il futuro della struttura dirigenziale".