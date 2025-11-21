Bournemouth, Semenyo può partire già a gennaio

Antoine Semenyo accende il mercato di gennaio. L'attaccante del Bournemouth sta vivendo un grande avvio di stagione con sei gol e tre assist. Un rendimento che ha attirato l'attenzione di tante big di Premier: Liverpool, Man City, Man Utd e Tottenham starebbero seguendo con attenzione il nativo di Londra che però ha scelto di giocare per il Ghana. Al Vitality Stadium inizia a crescere la preoccupazione di poter perdere la propria stella durante il mercato di gennaio: nel contratto di Semenyo infatti c'è un alcausola da 65 milioni che non spaventerebbe le pretendenti.