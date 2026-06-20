Besiktas, il regalo per Italiano viene dal Portogallo: offerti 40 milioni al Benfica per Vangelis Pavlidis

Il Besiktas è alla ricerca di un colpo da novanta per rafforzare l'attacco a disposizione di Vincenzo Italiano: il nome è quello di Vangelis Pavlidis, bomber del Benfica classe 1998 reduce da stagioni di livello elevatissimo, con 29 reti nel 2024-25 e 30 nel 2025-26. I turchi avrebbero recapitato, secondo quanto riportato da A Bola , una offerta da 40 milioni di euro al club presieduto da Manuel Rui Costa per il bomber greco. Una cifra molto elevata, che potrebbe far vacillare le resistenze dei portoghesi. Nelle ultime ore, poi, pare che i turchi abbiano messo nel mirino anche Dusan Vlahovic in procinto di lasciare la Juventus a zero: il serbo, però, sarebbe rimasto freddo davanti alle sirene provenienti dal Bosforo.