Bayern, Nico Jackson: "Quando ti cerca un club così non ci pensi due volte"

Nico Jackson ha voluto fortemente il Bayern Monaco. L'attaccante senegalese in estate è passato dal Chelsea ai bavaresi in prestito oneroso con un diritto di riscatto (che può diventare obbligo a determinate condizioni). Un trasferimento che l'ex Villarreal ha voluto con forza anche quando l'affare sembrava essere sul punto di saltare: i Blues avevano infatti bloccato il suo trasferimento in seguito all'infortunio di Liam Delap. Poi però i londinesi hanno richiamato Marc Guiu dal prestito e hanno dato il via libera per il matrimonio tra Jackson e il Bayern. La punta ha poi parlato così del suo nuovo club: "Quando il Bayern Monaco ti chiama e ti dice che ti vuole, non ci pensi due volte. Sei semplicemente emozionato e pronto a unirti a loro. Ho sempre creduto che questo trasferimento si sarebbe concretizzato. Ero entusiasta all'idea di unirmi al Bayern Monaco, un'istituzione calcistica storica."