Le voci hanno iniziato a correre insistentemente e Angel Di Maria ha così voluto mettere immediatamente un freno sull'addio in Benfica direzione Messico. Il quotidiano "La Capital" aveva parlato di un interessamento da parte di Club América e Tigres, tuttavia El Fideo ha risposto per le rime: "Ricominciamo a mentire. È una vergogna che siano tornati di nuovo, come l'anno scorso, a inventare cose. Ogni singola parola scritta è una pura bugia. La Capital mente sempre".