Il Bayern Monaco continua a lavorare sui rinnovi. Dopo le difficoltà con Kimmich e il discorso aperto con Thomas Muller, sembrano esserci finalmente notizie positive per i bavaresi: è stato trovato l'accordo verbale per il prolungamento di contratto con Dayot Upamecano. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano per il rinnovo del difensore francese mancherebbero ormai solo le firme.