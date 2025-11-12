Bayern, Nico Jackson non convince: riscatto in salita

Futuro in bilico per Nico Jackson al Bayern Monaco. L'attaccante senegalese, arrivato in presito dal Chelsea, ha messo a referto 3 gol e 1 assist nelle prime 12 presenze con i bavaresi: un rendimento che, secondo quanto riporta il Bild, non starebbe convincendo i vertici del club al punto di esercitare il diritto di riscatto da 65 milioni di euro. Diritto che potrebbe diventrea obbligo alla quarantesima presenza dell'ex Villarreal: la sensazione è che Jackson non toccherà la quota di presenze necessarie per l'obbligo di riscatto.