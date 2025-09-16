Bayern Monaco, vicino il rinnovo di Upamecano

Il Bayern Monaco sta lavorando al rinnovo di Dayot Upamecano. Il contratto del difensore scade a giugno 2026 e i bavaresi non vogliono perdere tempo, visto che considerano il classe '98 un giocatore chiave per la squadra. Il francese, grazie alle sue prestazioni, è già stato cercato da alcuni top club europei, tra cui il Real Madrid. Il Bayern vuole blindarlo e i dialoghi tra la società e l'entourage del giocatore sono ben avviati con entrambe le parti che desiderano proseguire insieme. Arrivato dal Lipsia nel 2021, Upamecano ha collezionato 156 presenze, 5 gol e 10 assist.