Mathys Tel reclama più spazio al Bayern Monaco, tuttavia non vuole lasciare la Baviera nel mercato di gennaio. Una situazione spinosa per il calciatore dei tedeschi che, secondo Sky Sport Deutschland, avrebbe ricevuto una proposta dal Nottingham Forest, intento ad acquistarlo in prestito. Offerta rinviata al mittente così come quella avanzata dal Werder Brema.