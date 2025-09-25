Bayern, il ds sulla clausola di Kane: "Vogliamo vincere trofei insieme"

Dopo l'apertura di Thomas Frank a un possibile ritorno di Harry Kane al Tottenham ("Sarebbe il benvenuto"), anche il ds del Bayern, Max Eberl, ha parlato della clausola rescissoria dell'attaccante inglese e della possibilità di vederlo partire a fine stagione: "È abbastanza grande da prendere le sue decisioni, che ci sia una clausola o meno. Se deciderà di andarsene lo farà, come ha dimostrato al Tottenham. Ma il nostro desiderio è, ovviamente, di avere molto, molto successo con Harry in questa stagione e in futuro. Il modo in cui sta giocando, guidando la squadra in campo e sacrificandosi, dimostra la sua fama di vincere titoli! Può farlo con noi, e noi vogliamo farlo con lui!"