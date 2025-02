Si prospetta un'intensa trattativa fra Bayer Leverkusene e Manchester City in vista dell'estate. Se gli inglesi puntano ad acquistare Florian Wirtz, come rivelato da Mail Sport i tedeschi sarebbero interessati a sostituirlo con James McAtee, in forza proprio al club di Pep Guardiola. Motivo per cui il centrocampista inglese potrebbe esser inserito nella trattativa.