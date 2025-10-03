Benfica, Rui Costa rivela: "Bruno Lage mi propose una clausola anti-esonero"

In un'intervista rilasciata a NOW, il presidente del Benfica Manuel Rui Costa ha rivelato alcuni dettagli sulle trattative con Bruno Lage, l'ex tecnico esonerato il mese scorso. Queste le sue parole: "Bruno mi propose un contratto che gli assicurasse di non essere esonerato fino a fine settembre. Io non firmerò mai un accordo con un allenatore in cui si stabilisce che non verrà licenziato fino al giorno X del mese Y, né che riceverà un aumento in una data precisa. Questo non è calcio. Con il dovuto rispetto per Bruno, ci fu una discussione in merito, ma fu subito accantonata. Lui capì la situazione".