Mercato

Bari, ufficiale l'esonero di Vivarini. Salta anche il ds Magalini

19 Gen 2026 - 12:02

Come annunciato dal club con una nota sul proprio sito ufficiale, "SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera". Anche il direttore sportivo, Giuseppe Magalini, è stato sollevato dall'incarico. Il Bari si trova al penultimo posto in Serie B. 

14:11
Napoli, rinnovo per Nikita: la nuova scadenza del contratto
13:10
Fiorentina, Fabbian in chiusura. Sohm verso il Bologna
12:12
Fiorentina, ora Harrison è ufficiale: indosserà il 17
12:02
Bari, ufficiale l'esonero di Vivarini. Salta anche il ds Magalini
12:02
Napoli: il Pisa insiste per Lucca, previsto contatto tra i club