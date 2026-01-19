Bari, ufficiale l'esonero di Vivarini. Salta anche il ds Magalini

Come annunciato dal club con una nota sul proprio sito ufficiale, "SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera". Anche il direttore sportivo, Giuseppe Magalini, è stato sollevato dall'incarico. Il Bari si trova al penultimo posto in Serie B.