Bari, De Laurentiis: "Lavoriamo per 4-5 rinforzi"

"Ci aspettano - ha aggiunto - 18 partite decisive. Ho chiamato Longo perché ho trovato un lottatore, per fare la guerra insieme". Sulla campagna acquisti di gennaio il patron ha puntualizzato: "Parliamo di mercato e di giocatori. È che siamo in ritardo, ma vorrei specificare che tutti vorrebbero prendere subito i rinforzi. Ma il mercato di gennaio è difficilissimo. Cerchiamo gambe allenate e giocatori pronti da subito, che hanno giocato. Siamo in una trattativa importante con un giocatore ottimo, ma il problema è che non libera il suo club, finché non lo rimpiazza. Ci vuole un pelo di pazienza in più. Ogni giorno che passa è fondamentale". L'auspicio finale: "Domani attendiamo due conferme. Lavoriamo su 4-5 arrivi nuovi. Molto dipenderà dalle valutazioni di Longo, per definire le uscite certe e attendere chi ha un quid in più", ha concluso De Laurentiis.