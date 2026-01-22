Bari, De Laurentiis: "Lavoriamo per 4-5 rinforzi"

22 Gen 2026 - 22:45

"È la prima volta che mi trovo in una situazione così difficile. Solo dopo aver sfiorato la promozione, mi sono trovato in una situazione così complessa. Ho dato una sterzata completa. Mi trasferisco qui per lavorare ancora più da vicino. Benvenuto a Moreno Longo": così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato il tecnico che ha preso il posto di Vincenzo Vivarini in una conferenza al San Nicola. 

"Ci aspettano - ha aggiunto - 18 partite decisive. Ho chiamato Longo perché ho trovato un lottatore, per fare la guerra insieme". Sulla campagna acquisti di gennaio il patron ha puntualizzato: "Parliamo di mercato e di giocatori. È che siamo in ritardo, ma vorrei specificare che tutti vorrebbero prendere subito i rinforzi. Ma il mercato di gennaio è difficilissimo. Cerchiamo gambe allenate e giocatori pronti da subito, che hanno giocato. Siamo in una trattativa importante con un giocatore ottimo, ma il problema è che non libera il suo club, finché non lo rimpiazza. Ci vuole un pelo di pazienza in più. Ogni giorno che passa è fondamentale". L'auspicio finale: "Domani attendiamo due conferme. Lavoriamo su 4-5 arrivi nuovi. Molto dipenderà dalle valutazioni di Longo, per definire le uscite certe e attendere chi ha un quid in più", ha concluso De Laurentiis. 

