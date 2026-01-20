Barcellona, via libera per Ter Stegen: farà le visite con il Girona

Marc-André ter Stegen non partirà insieme al Barcellona per la trasferta di Champions League a Praga. Il portiere tedesco passerà in prestito al Girona e i Blaugrana hanno dato il via libera per le visite mediche che verranno effettuate nella giornata odierna. Il Barça si farà carico del 90% dell’ingaggio che restava da pagare a Ter Stegen fino al 30 giugno e il Girona verserà una cifra vicina al milione di euro come indennizzo. Il portiere al Girona ritroverà minuti e continuità in ottica Mondiale con la Germania.