Barcellona, ter Stegen può partire

C'è incertezza attorno al futuro di Marc-André ter Stegen. In Spagna sono praticamente certi dell'arrivo al Barcellona di Joan Garcia, portiere dell'Espanyol che ha una clausola da 25 milioni di euro, e con la conferma di Szczesny, che sta discutendo del rinnovo, il 33enne tedesco potrebbe faticare a ritrovare la titolarità. Ter Stegen punta a giocare da titolare i Mondiali del 2026 e per questo potrebbe guardarsi attorno alla ricerca di nuove opportunità dopo 11 stagioni in Catalogna.