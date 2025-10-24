Barcellona, Rashford non ha dubbi: "Voglio restare"

Nel corso di un'intervista rilasciata a ESPN, Marcus Rashford ha espresso il suo desiderio per la prossima stagione. Queste le parole dell'attaccante del Barcellona: "Mi sto divertendo qui e credo che, per qualsiasi appassionato di calcio, il Barça sia uno dei club più importanti nella storia di questo sport. Per un calciatore è un onore giocare in questa squadra. Futuro? Spero di rimanere qui, non ho dubbi". L’inglese è arrivato ai Blaugrana la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United.