Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Barcellona, ora il riscatto di Rashford è una priorità

16 Nov 2025 - 18:52
© Getty Images

© Getty Images

6 gol e 9 assist in 16 partite ufficiali rendono l'inizio di stagione di Rashford da incorniciare. Un giocatore che al Manchetser United aveva vissuto dei grandi momenti di difficoltà e che ora sembra essersi rigerenato, inserito nei meccanismi del Barcellona di Flick. I blaugrana ne sono consapevoli e ora puntano a riscattare l'attaccante: la clausola del giocatore si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che la dirigenza spagnola vorrebbe cercare di abbassare per facilitare la riuscita dell'operazione, magari facendo forza anche sulla volontà del giocatore di rimanere al Barça.

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:30
Sporting CP, nel mirino Wesley dell'Al-Nassr
19:43
Roma, Baldanzi verso la partenza
18:52
Barcellona, ora il riscatto di Rashford è una priorità
17:59
Inter, si monitorano Solet e Ordonez per la difesa
16:55
Roma e Genoa, ipotesi scambio Pisilli-Frendrup