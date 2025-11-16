Barcellona, ora il riscatto di Rashford è una priorità

6 gol e 9 assist in 16 partite ufficiali rendono l'inizio di stagione di Rashford da incorniciare. Un giocatore che al Manchetser United aveva vissuto dei grandi momenti di difficoltà e che ora sembra essersi rigerenato, inserito nei meccanismi del Barcellona di Flick. I blaugrana ne sono consapevoli e ora puntano a riscattare l'attaccante: la clausola del giocatore si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che la dirigenza spagnola vorrebbe cercare di abbassare per facilitare la riuscita dell'operazione, magari facendo forza anche sulla volontà del giocatore di rimanere al Barça.