Inter, si monitorano Solet e Ordonez per la difesa

L'Inter ha l'obiettivo di ringiovanire la rosa e il primo reparto che potrebbe subire una piccola rivoluzione è proprio la difesa. Akanji sembra essere già una certezza e dovrebbe essere confermato a fine stagione, ma i nerazzurri avranno bisogno di intervenire sul mercato per regalare a Chivu almeno un altro centrale: l'obiettivo numero uno resta Solet dell'Udinese, ma gli occhi sono puntati anche su Joel Ordonez, difensore del Club Brugge. Per entrambi la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni (forse qualcosa in meno per Solet), ma è chiaro che per averli entrambi la dirigenza nerazzura potrebbe essere costretta a un importante sforzo economico. Ci sono anche altri nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio: Gila, centrale della Lazio, considerato esperto e pronto al salto di qualità, oltre che Muharemovic del Sassuolo e Tiago Gabriel del Lecce.