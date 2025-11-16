Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, si monitorano Solet e Ordonez per la difesa

16 Nov 2025 - 17:59
© Getty Images

© Getty Images

L'Inter ha l'obiettivo di ringiovanire la rosa e il primo reparto che potrebbe subire una piccola rivoluzione è proprio la difesa. Akanji sembra essere già una certezza e dovrebbe essere confermato a fine stagione, ma i nerazzurri avranno bisogno di intervenire sul mercato per regalare a Chivu almeno un altro centrale: l'obiettivo numero uno resta Solet dell'Udinese, ma gli occhi sono puntati anche su Joel Ordonez, difensore del Club Brugge. Per entrambi la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni (forse qualcosa in meno per Solet), ma è chiaro che per averli entrambi la dirigenza nerazzura potrebbe essere costretta a un importante sforzo economico. Ci sono anche altri nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio: Gila, centrale della Lazio, considerato esperto e pronto al salto di qualità, oltre che Muharemovic del Sassuolo e Tiago Gabriel del Lecce. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:59
Inter, si monitorano Solet e Ordonez per la difesa
16:55
Roma e Genoa, ipotesi scambio Pisilli-Frendrup
15:51
Juventus, occhi sul giovane Rodrigo Mendoza
14:43
Il Genoa pensa a Perin, ma alla Juve serve un sostituto
13:54
Milan, si studia il rinnovo di Modric