Roma e Genoa, ipotesi scambio Pisilli-Frendrup

16 Nov 2025 - 16:55
© Getty Images

© Getty Images

La Roma si muove in vista del mercato di gennaio e potrebbe tentare di rinforzare il suo centrocampo cedendo a sua volta una pedina al Genoa. I rossoblu, infatti, sarebbero interessati a Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 che con Gasperini sta trovando poco spazio, e che forse ritroverebbe volentieri De Rossi, con cui aveva ottenuto, poco più di un anno fa, fiducia e continuità. La Roma, invece, sarebbe interessata a Morten Frendrup, centrocampista danese che l'allenatore giallorosso reputerebbe più adatto al suo gioco. Chissà che i due club, a gennaio, non si accordino per uno scambio. 

