Mercato

Roma, Baldanzi verso la partenza

16 Nov 2025 - 19:43
© Getty Images

© Getty Images

Aveva già le valigie in mano, ma nell'ultimo giorno di mercato le cose sono cambiate e alla fine è rimasto a Roma. Il discorso, però, potrebbe essere stato rinviato solo di qualche mese. Tommaso Baldanzi è in uscita, sempre direzione Verona, e la Roma vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Giovane, attaccante degli scaligeri che fa gola a tante squadre di Serie A oltre ai giallorossi. Baldanzi ha ben figurato nell'ultima partita contro l'Udinese, entrando dalla panchina e lottando contro la difesa bianconera anche in posizione di falso nove. Nonostante ciò, la dirigenza vorrebbe provare a intervenire sul mercato per arrivare a delle soluzioni più vicine alle richieste tattiche di Gasperini

