Juventus, occhi sul giovane Rodrigo Mendoza

La Juventus si muove insieme ad altri grandi club d'Europa e mette gli occhi su Rodrigo Mendoza, giovanissimo regista spagnolo classe 2005 di proprietà dell'Elche. Il club spagnolo la scorsa estate aveva già rifiutato diverse offerte arrivate, in particolare una economicamente vantaggiosa dall'Arabia e dal Como di Fabregas, sempre vigile sui nuovi talenti del calcio europeo. Mendoza ha poi rinnovato con l'Elche fino al 2028 con una clausola di 20 milioni, una cifra non spaventosa ma comunque alta per un classe 2005. Comolli rimane alla finestra e osserva interessato, vista anche la necessità in casa bianconera di rinforzare il centrocampo.