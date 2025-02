Ronald Araujo, difensore del Barcellona, nel mercato di gennaio sembrava a un passo dalla Juventus. Poi però il centrale uruguaiano, quando la trattativa con i bianconeri sembrava ben instradata, ha deciso di prolungare il suo contratto con i blaugrana fino al 2031: "Ho firmato un lungo contratto qui al Barca per una ragione: voglio rimanere a lungo". Nel contratto di Araujo è presente una clausola rescissoria da 65 milioni che potrebbe mettere in dubbio il suo futuro in Catalogna.