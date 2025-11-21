Atalanta, occhi su Hakim Sahabo

L'Atalanta ha messo gli occhi su Hakim Sahabo, centrocampista dello Standard Liegi. Classe 2005, avrebbe impressionato la dirigenza bergamasca per caratteristiche tecniche e duttilità in mezzo al campo, grazie alle quali si è ritagliato un posto importante in squadra giocando 13 delle prime 14 partite. La richiesta potrebbe aggirarsi intorno ai 6-7 milioni, cifra destinata ad aumentare se le prestazioni del giocatore dovessero continuare su questo livello. Non è escluso, perciò, che l'Atalanta possa fare un tentativo già a gennaio.