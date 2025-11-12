Logo SportMediaset

Mercato

Barça, De Jong: "Offerte dalla Premier ma sono contento qui"

12 Nov 2025 - 17:09

Frenkie De Jong è stato a lungo uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. L'olandese ha da poco rinnovato il suo contratto con il Barcellona ma in estate era stato al centro di tanti rumors. L'ex Ajax ha parlato così della possibilità avute di trasferirsi in Inghilterra: "Premier League? Non credo che ci giocherò. Ci sono state offerte, ma sono felice qui al Barça. La Premier è il campionato migliore al momento, come lo era la Liga 10 anni fa. Ma ciò non significa che bisogna giocarci per mostrare di essere un grande giocatore". 

Mercato ora per ora
18:20
Goretti: "Accanto a Vanoli perché situazione Fiorentina evolva al meglio"
17:09
Barça, De Jong: "Offerte dalla Premier ma sono contento qui"
16:50
Arsenal, lavori in corso per il rinnovo di Saka
15:12
Bayern, Nico Jackson non convince: riscatto in salita
14:02
Juve sondaggio per Çelik, in scadenza con la Roma