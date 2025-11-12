Barça, De Jong: "Offerte dalla Premier ma sono contento qui"

Frenkie De Jong è stato a lungo uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. L'olandese ha da poco rinnovato il suo contratto con il Barcellona ma in estate era stato al centro di tanti rumors. L'ex Ajax ha parlato così della possibilità avute di trasferirsi in Inghilterra: "Premier League? Non credo che ci giocherò. Ci sono state offerte, ma sono felice qui al Barça. La Premier è il campionato migliore al momento, come lo era la Liga 10 anni fa. Ma ciò non significa che bisogna giocarci per mostrare di essere un grande giocatore".