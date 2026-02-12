Premier, il Nottingham Forest esonera l'allenatore Sean Dyche

12 Feb 2026 - 09:12

L'allenatore del club inglese Nottingham Forest, Sean Dyche, è stato esonerato dopo un deludente pareggio casalingo in Premier League contro il Wolverhampton Wanderers, che ha lasciato i 'Tricky Trees' a ridosso della zona retrocessione. "Il Nottingham Forest Football Club conferma che Sean Dyche è stato sollevato dall'incarico di allenatore", ha dichiarato il club in un comunicato. "Vorremmo ringraziare Sean e il suo staff per l'impegno profuso durante la loro permanenza al club e auguriamo loro il meglio per il futuro". Il proprietario del Nottingham, Evangelos Marinakis, ha già esonerato altri due allenatori in questa stagione: Nuno Espirito Santo a settembre e Ange Postecoglou a ottobre. 

